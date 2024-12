Quifinanza.it - Alphabet (Google) annuncia una svolta nel cloud computing e vola a Wall Street

, la società madre dihato ieri l’introduzione di un nuovo chip chiamato Willow, che ha risolto in cinque minuti un complesso problema informatico che richiederebbe ad un computer tradizionale un’eternità. La big tecnologica statunitense ha definito il chip una “” e le sue azioni sonote a.L’informatica quantistica: cosa è e quali sono i vantaggiUn calcolatore quantistico è un computer che utilizza le leggi della fisica e della meccanica quantistica per effettuare operazioni sui dati, non il calcolo binario come i computer tradizionali, ed usa metodi come la sovrapposizione degli stati e l’entanglement per raggiungere velocità elevatissime nei calcoli complessi. Gli elementi costitutivi dei computer quantistici, conosciuti come “qubit”, raggiungono velocità impensabili, ma presentano dei difetti, perché sono soggetti a errori e questo rende i computer quantistici poco affidabili.