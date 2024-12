Alisson e Andy Robertson hanno impressionato un giornalista del Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Arne Slot ha inclusonell’11 titolare del. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)Il record del 100% delin Champions League è continuato martedì con due stelle che si sono distinte per aiutare i Reds a battere il Girona 1-0 in Spagna. La fase di apertura della stagione 2024/25 è iniziata in modo impressionante per gli uomini di Arne Slot che attualmente sono in testa sia alla classifica della Premier League che a quella della Champions League. Un fattore chiave in questo è stata la capacità del club del Merseyside di vincere le partite quando non giocava al meglio e questo è stato evidente ancora una volta contro il Girona.