Alessandra Celletti | il nuovo singolo ‘Michelle’

Per Natale la pianistaarriva su tutti gli store e le piattaforme digitali con una storia d’amore universale, nella quale ognuno si può riconoscere. Michelle è il suggestivo arrangiamento piano e voce del brano dei Beatles che anticipa l’uscita di Stop femicides, ilattesissimo album della pianista romana di caratura internazionale. Un’icona senza tempo. Se c’è una canzone che ha saputo attraversare i decenni e rimanere nel cuore di generazioni, quella è sicuramente Michelle Scritta da Paul McCartney e pubblicata nell’album Rubber soul, ha conquistato non solo gli amanti della musica, ma anche coloro che cercano emozioni autentiche nelle parole. L’arrangiamento semplice ma efficace crea uno spazio sonoro che lascia brillare la voce die il delicato accompagnamento di pianoforte, permettendo al brano di fluire senza sforzo e coinvolgere l’ascoltatore in un abbraccio musicale.