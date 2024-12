Ilnapolista.it - Zerbin andrà via da Napoli a gennaio: «I compagni sono troppo più forti di lui»

Un membro dell’entourage di Alessio, Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Kiss Kissin merito al futuro del calciatore azzurro.«? Ipiùdi lui,via a»«Mi spiace per le due sconfitte del, a Roma ho visto una partita brutta, però ho visto unche correva al massimo. Il futuro di? Può chiedere di andare a giocare altrove, siamo d’accordo con Manna. Troveremo un’alternativa, c’è molta attenzione intorno ad Alessio. Apiùdi lui. Lecce? Corvino è un amico da quando era al Casarano, ma non ha chiesto il calciatore all’agente. Monza? L’interesse c’è perché lì ha fatto bene, piace molto anche a Nesta. Ora Alessio è in gran forma, l’ha detto anche Conte. La soluzione la troveremo sicuramente».