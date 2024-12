Inter-news.it - Zanetti prima di Bayer Leverkusen-Inter: «Ricordo il gol di Martins!»

Javierha rilasciato un breve commento all’ingresso del quartier generale deldove incontrerà la dirigenza del club tedesco in vista della sfida con la sua.LA DICHIARAZIONE – Javierè statocettato da Tancredi Palmeri di Sportitalia all’ingresso al QG deldove si svolgerà il pranzo in vista del match tra i tedeschi e l’. Il vicepresidente del club nerazzurro ha così risposto in merito ai ricordi che tale match gli suscita in mente: «Di questa partitai gol e le capriole di Oba». Il riferimento è adel 2003, incontro terminato 0-2 grazie al primo gol in maglia nerazzurra del nigeriano e alla rete di Emre. In quell’occasione, a 18 annientrò anche nella storia come il più giovane marcatore nerazzurro nelle coppe europee.