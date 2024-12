Bergamonews.it - Youth League, troppo Real Madrid a Caravaggio: Atalanta battuta 0-4

. Seconda pesante sconfitta per l’Primavera nel cammino in: i pari età deldominano in lungo e in largo portando a casa un rotondo 0-4 che cambia anche gli scenari di classifica per i giovani nerazzurri.Privo di Fiogbe in attacco, mister Bosi si affida a Camara e Baldo, ma i pericoli sono quasi tutti portati dagli ospiti: a pochi minuti dall’intervallo il talentuosissimo Roberto Martin, centrocampista classe 2006, si lancia in uno slalom speciale venendo atterrato da Tavanti. Dal dischetto Aguado apre le danze incrociando col mancino, Zanchi può solo sfiorare.Bosi si gioca due cambi all’intervallo con Simonetto e Michieletto, ma non riesce a dare la sterzata ad un match che ilporta dalla sua parte nella ripresa.Mattatore è il 2006 Ortega Conde, già stabilmente nella squadra ‘C’ del: prima capitalizza un altro numero di Martin, poi di testa insacca il cross di Navascues e poi a un quarto d’ora dalla fine offre col tacco l’assist per il poker di Fortea.