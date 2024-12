Uominiedonnenews.it - Vincenzo Malinconico Avvocato 2, Penultima Puntata: Alf Coinvolto In Un’Indagine Per Omicidio!

2,: Alf si trovain un caso dilo aiuta con le indagini, mentre proseguono i dubbi su Venere!2 prosegue e, nel corso del terzo e penultimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà Alf, il figlio di. Quest’ultimo finirà in qualche modoinpere lo sarà anche una persona a lui molto cara.quindi vorrà indagare a sua volta sulla cosa. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.2: dove eravamo rimasti?deve fare i conti con un caso molto difficile. Infatti Venere viene ritrovata senza vita, a causa di una overdose. Il magistrato Ranucci suggerisce all’di non inserirsi di sua iniziativa nelle indagini che sono già iniziate, maè convinto che Venere sia stata assassinata e così, supportato dai suoi amici, inizia ad indagare ugualmente in modo indipendente.