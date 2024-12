Ilrestodelcarlino.it - Treni Rovigo-Chioggia, cancellazioni e disagi fino al 2025. Autobus sostitutivi dal 15 dicembre

, 102024 –della circolazione ferroviariaall’estate. Isulla lineasubiranno modifiche per il proseguimento dei lavori di manutenzione della ferrovia, da parte di Infrastrutture Venete, in programma dal 152024 all'8 marzo, fra Adria e(VE), e dal 9 marzo al 14 giugno, tra. Regionaletalia ha previsto la sostituzione dei convogli con bus. Nel primo periodo lee sostituzioni avverranno anche per l'intera tratta, per i convoglidelle 9.10, 11.10 (due corse) edelle 9.30 (due corse). L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, eccetto i cani d'assistenza.