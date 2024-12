Thesocialpost.it - Tragedia a Genzano: incendio in una Rsa provoca la morte di un 76enne, indagini in corso

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico evento ha scosso la tranquilla cittadina di, dove unscoppiato in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) ha causato ladi un uomo di 76 anni. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’, mentre la comunità è in lutto e si interroga su cosa si possa fare per migliorare la sicurezza in queste strutture.Cause dell’nella Rsa di: cosa sappiamo finoraLe prime ipotesi sull’origine dell’puntano a un corto circuito in uno degli impianti elettrici della struttura. Secondo fonti vicine alle, l’si sarebbe propagato rapidamente in una delle ali dell’edificio, nonostante i tentativi del personale di contenere le fiamme. La complessità dell’edificio e la presenza di persone con mobilità ridotta hanno reso le operazioni di evacuazione particolarmente difficili.