Panorama.it - Stellantis investe nella gigafactory in Spagna e rinvia Termoli

Leggi su Panorama.it

e il produttore cinese di batterie Catl hanno annunciato la creazione di una joint venture per costruire un nuovo impianto di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) a Saragozza. L’investimento complessivo ammonta a 4,1 miliardi di euro e prevede una capacità produttiva di 50 GWh entro il 2026, sufficiente per alimentare centinaia di migliaia di veicoli elettrici ogni anno. Il governo spagnolo ha giocato un ruolo decisivo in questa scelta, garantendo 357,8 milioni di euro in sovvenzioni attraverso il fondo PERTE per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. L'intero progetto rientra in una strategia più ampia, sostenuta dal premier Pedro Sánchez, che punta a rendere launo dei principali poli europei della mobilità elettrica. Laha già destinato oltre 5,5 miliardi di euro di fondi europei per sostenere la reindustrializzazione e la produzione di veicoli elettrici, coinvolgendo attori strategici come Volkswagen e il produttore cinese Envision, entrambi impegnaticostruzione dinel Paese.