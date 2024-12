Ilfattoquotidiano.it - “Scrivo a Marcus quando so che arriverà la cazziata”: Cannavaro racconta i fratelli Thuram e svela la rigidità di papa Lilian

“Li tenevo in braccio e ora sono in Serie A: fantastico”. Fabioha visto cresce i, da compagno di squadra di papàai tempi della Juventus. E ora li segue ovviamente con un occhio di riguardocì, comein un’intervista a Tuttosport,ndo anche ladel suo ex collega di reparto: “è rigidissimo. Molto all’antica su certi atteggiamenti, vuole sobrietà“.Per questo, spiega, ogni tanto scrive aquasi per avvertirlo: “Spesso gli mando un messaggiovedo che si veste in modo un po’ eccentrico: vedrai stasera papà cheche ti fa”. “Prendo molto in giro”, diceparlando dell’attaccante dell’Inter.Il fratello piccolo, Khephren, ha invece scelto i colori bianconeri: “Fortissimo! Mi piace molto.