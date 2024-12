Scuolalink.it - Ripartizione risorse AFAM 2024: ecco cosa prevede il nuovo DM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 1801 del 22 novembre, con cui sono stati distribuiti i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni(Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Il decreto, registrato dalla Corte dei Conti il 5 dicembre, stabilisce una dotazione complessiva di 41,6 milioni di euro, con un’aggiunta di 4 milioni per progetti specifici di ricerca finanziati dal Fondo FIRST. Di seguito, una panoramica sulle principali voci di spesa e sui criteri di. Le principali destinazioni dei fondi per le istituzioniLa distribuzione delleper ilsi concentra su diversi ambiti, con una riduzione rispetto all’anno precedente.le cifre più significative: Servizi per gli studenti: assegnati 21,9 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 22 milioni del 2023.