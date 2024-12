Dilei.it - Re Carlo cede a Camilla e invita suo figlio al pranzo di Natale

Reha ceduto alle richieste die finalmente le ha concesso dire aldisuoThomas Parker Bowles, rompendo così la tradizione che vede quel particolare momento dell’anno come esclusivo della Famiglia Reale.Reabbandonato dai figli aiSarà che Resi è visto abbandonare dai suoi figli. Harry addirittura non è stato nemmenocon Meghan Markle e i figli ala Sandringham. Invece William, praticamente per la prima volta diserterà la Festa con la Famiglia Reale per trascorrere unpiù tranquillo e intimo con Kate Middleton e i tre bambini. Dopo l’anno drammatico a causa della diagnosi di tumore, i Principi del Galles hanno deciso di stare per conto loro ed evitare le formalità di uncon i Sovrani.A questo puntonon poteva rifiuta ala possibilità di passare ilcon suoThomas.