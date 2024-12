Ilgiorno.it - Premio alle attività storiche. Targa speciale a sessanta realtà: "Motore della nostra economia"

Leggi su Ilgiorno.it

Seconda edizione delcittà di Varese. Quest’anno sono 60 lecon oltre 30 anni di presenza in città che hanno ricevuto ladal Comune come riconoscimento per il contributo alla vita economica varesina. Le premiazioni si sono svolte in un Salone Estense gremito. "Un- sottolinea il sindaco Davide Galimberti - che valorizza la vivacitàcittà e il ruolo delleche sono un vero punto di riferimento per la comunità per i servizi importanti che svolgono, nel passato e con uno sguardo al futuro". Ad essere premiati negozi, locali, ambulanti, artigiani e professionisti. "Un riconoscimento che vache hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno alla crescita economica e culturalecittà - dice la vicesindaca Ivana Perusin - grazie anche al passaggio generazionale che vede le seconde e in alcuni casi le terze generazioni portare avanti, grazie alla capacità di unire tradizione e innovazione".