Più Libri Più Liberi 2024 | Cultura polemiche e novità editoriali

Quest'anno il tema, “La misura del mondo”, ha offerto uno spunto di riflessione sull'immaginazione come strumento per decifrare le complessità del nostro tempo, un viaggio ideale che ha celebrato anche il settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo. Un vasto programma di eventi, dibattiti e presentazioni ha coinvolto autori e pubblico su temi cruciali come la violenza di genere, l'ecologia e le sfide post-pandemia, suscitando un ampio interesse e un'alta partecipazione. In apertura, il Ministro della, Alessandro Giuli, ha annunciato l’investimento di 30 milioni di euro per il Piano Olivetti, un'iniziativa che punta a ridurre il divario tra centro e periferia, sostenendo biblioteche e la lettura in tutta Italia. Piùpiùha visto anche una massiccia partecipazione giovanile, con migliaia di studenti che hanno preso parte a incontri con autori e intellettuali.