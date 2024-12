Cityrumors.it - Omicidio Thompson, svolta nelle indagini: “E il killer ha stampato la pistola”

Leggi su Cityrumors.it

La polizia statunitense ha individuato il presunto: a inchiodarlo dei manifesti trovati tra i suoi effetti personaliimportantesull’di Brian, CEO di UnitedHealthcare, assassinato a New York la scorsa settimana. In Pennsylvania è stato arrestato un uomo sospettato del delitto. Si tratta del 26enne Luigi Mangione, trovato in possesso di unache potrebbe essere stata usata nell’agguato. Decisivi un comportamento sospetto e il ritrovamento di un inquietante manifesto contro le assicurazioni sanitarie.: “E ilhala” (Ansa Foto) – Cityrumors.itMangione è stato fermato ad Altoona, cittadina nel cuore della Pennsylvania, a circa 450 chilometri dalla scena del crimine. Ad allertare la polizia è stato il dipendente di un fast food, che ha riconosciuto il giovane dalle immagini deltrasmesse dai media.