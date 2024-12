Scuolalink.it - Milleproroghe 2025: tutte le novità su lavoro, sanità, turismo e pubblica amministrazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decretoil 9 dicembre, introducendo importanti rinvii e proroghe in ambiti come, e sport. Il decreto, composto da 20 articoli, prolunga l’efficacia di misure in scadenza a fine anno per evitare la loro decadenza. Tra le principalispiccano lo slittamento dell’obbligo assicurativo per le imprese contro calamità naturali, la proroga delle sanzioni per chi non è vaccinato contro il Covid, e i rinvii legati alla costituzione delle consulte dei tifosi. Analizziamo in dettaglio le principali misure approvate. Slittamenti per assicurazioni, tifosi e contratti a termine Il decreto posticipa al 31 marzol’obbligo per alcune imprese di stipulare assicurazioni contro calamità naturali come terremoti e alluvioni.