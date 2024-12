Iltempo.it - Luigi Mangione incriminato per omicidio di secondo grado. Che fine fa l'assassino

È statocon l'accusa didiil 26enne, arrestato ieri in Pennsylvania perché sospettato di essere il killer che la settimana scorsa ha ucciso a New York il ceo del ramo esecutivo di UnitedHealthcare.quanto si legge nei documenti del tribunale penale di New York, avengono imputati cinque capi d'accusa, tra cui per possesso di armi da fuoco e falsificazione di documenti.è stato arrestato ieri - dopo una caccia all'uomo iniziata mercoledì scorso in seguito all'del 50enne Brian Thompson di fronte ad un albergo di Manhattan dove doveva partecipare ad una riunione del gruppo - dopo che un dipendente di un McDonald's di Altoona, in Pennsylvania, lo ha riconosciuto e ha chiamato il 911.la polizia, il giovane «ha iniziato a tremare» quando la polizia gli ha chiesto se fosse stato a New York di recente.