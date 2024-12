Quotidiano.net - Luigi Mangione incriminato: “È il killer del Ceo Brian Thompson”

New York, 9 dicembre 2024 –, il 26enne accusato di aver ucciso l’amministratore delegato di United Healthcare, è stato formalmenteper il delitto dalla corte di New York. Poche ore prima, in Pennsylvania, è stato messo legalmente sotto accusa per altri cinque reati “locali”, tra cui il fabbricazione e possesso di arma senza licenza, falso e possesso di “strumenti per un delitto”. Tra gli oggetti recuperati a casa die nel suo zaino, una pistola fatta in casa mediante stampante 3D e un silenziatore. “Questi parassiti se la sono cercata” e “mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto”, le parole di un foglio che gli inquirenti gli hanno trovato in tasca, contenente anche riferimenti all’industria sanitaria. Il 26enne è giunto nel tribunale della Pennsylvania in manette, dopo essere stato fermato in un fast food di Altoona.