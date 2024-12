Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Bacico e Mora in semifinale nei 100 dorso! Record del mondo di Walsh nei 50 farfalla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI10.27: Il pakistano Hatim vince la prima batteria dei 50con 25?0510.26: Queste le qualificate per le semifinali dei 50, Surkova, Giele, Perkins, Junevik, Di Pietro, De Waard, Gastaldello, Gasson, Price, Lahtinen, Henique, Hirai,e, Nabojcenko, Srisa-Ard10.25: Elena Capretta è fuori dalla. L’azzurra è settima con 25?73, eliminata per 9 centesimi. Un’ultima batteria non velocissima, vinta da De Waard con 25?33, seconda Gastaldello con 35?36, terza Price con 25?4010.22:DELOOOOOOOOOOO GRETCHEN! 24?02. Cancellata la svedese Alshammar. Bene anche Silvia Di Pietro quarta con 25?16, non lontana dal personale. E’ già in! Ora Capretta10.20: Squalificata Pavalic, seconda Junevik con 25?13, terza Gasson con 25?3910.