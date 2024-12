Abruzzo24ore.tv - LFoundry, Magnacca: "Un successo salvare 134 posti di lavoro"

Pescara - L’assessorecommenta con soddisfazione l’accordo che evita licenziamenti alla, garantendo il futuro di 134 lavoratori precari e puntando sulla formazione e stabilizzazione. La vertenzasi è conclusa positivamente per i 134 lavoratori precari, grazie a un accordo che ha scongiurato i licenziamenti tanto temuti. Tiziana, assessore regionale alle Attività produttive, ha sottolineato come il vero risultato sia stato evitare la chiusura di ogni possibilità lavorativa per i dipendenti precari. Il raggiungimento dell’intesa è stato possibile grazie alla ripresa del dialogo tra le parti sindacali e l’azienda, con un importante contributo della maturità mostrata nelle relazioni sindacali. L’accordo è stato siglato ufficialmente durante una riunione del tavolo regionale, che ha visto la partecipazione dei dirigenti di, dei rappresentanti sindacali, delle RSU, di Confindustria e dell’assessore al Bilancio del Comune di Avezzano, Alessandro.