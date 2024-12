Ilfattoquotidiano.it - La legge bavaglio colpisce tutti e ci deruba due volte. Gli altri giornali facciano come il Fatto

di PaoloLo strepitoso e impavido governo – per cui ci manca solo che scriva che se la presunzione d’innocenza vale pergli imputati, l’innocenza è certa pergli imputati che proiettino un’ombra – ha partorito un’altra. Del resto dopo aver preso a colpi d’accetta la giustizia, manco fosse Spelacchio già pesantemente addobbato di palle, perché esimersi dal parlarne a parabole. Io non sonosta e non so se esita un testo cui riferirsi, ma consiglierei a questo punto la Bibbia. Un bestseller meraviglioso zeppo di notizie di reato e di creativi escamotage narrativi, tipo: “In verità, in verità io vi dico: Chi non entra per la porta nell’ovile delle pecore, ma vi sale da un’altra parte, quello è un ladro e un brigante”.In sintesi – per quanto ho compreso io – ainon sarà più consentito riportare tra virgolette “provvedimenti con cui il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari.