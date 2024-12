La forza del destino

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Fine settimana lungo e artico per gli Ambrogini. Venerdì all’ora dell’aperitivo ritorniamo al Meazza, vogliosi e sempre carichi, con un amaro in bocca per il rigore sbagliato, che ci avrebbe dato la corretta vittoria contro parrucca. Firenze rimandata, per il terribile spavento e il ripetersi dell’incubo Eriksen. una ferita ancora aperta e dolorosa. Il ragazzo è salvo, e questo è quello che conta più di tutto.La netta sensazione è che comunque con le leggi italiane per l’idoneità sportiva agonistica, il ragazzo abbia chiuso con la serie A. Naturalmente gli auguriamo ogni bene.La voglia di Inter è direttamente proporzionale al freddo sugli spalti, esordio stagionale di accessori invernali, tra doppie calze, guanti e cappellini, per una volta anche gli spazi ridotti del secondo rosso non sembrano così scomodi.