Il tacco di Castro 8 è una perla Juve Milan e le colpe degli allenatori 5 Napoli rimpiange Osimhen | Lukaku 45 | Clic e flop la rubrica

Il tacco di Castro (8) è una perla. Juve, Milan e le colpe degli allenatori (5). Napoli rimpiange Osimhen: Lukaku 4,5 | Clic e flop, la rubrica

8,5 LAZIODue vittorie in settantadue ore sul: la prima porta la squadra di Baroni ai quarti di Coppa Italia, la seconda sconvolge la classifica della Serie A e ferma la banda di Conte. Mercato intelligente, allenatore saggio e intelligente, l’ascesa di Guendouzi che ha la dote di essere sempre al posto giusto al momento giusto. La Lazio occupa la terza posizione con Inter e Fiorentina proponendo uno dei calci più godibile del campionato: nella lotta scudetto c’è anche lei. La Lazio vola come l’aquila che la rappresenta.8 ATALANTAIl primo posto in classifica a metà dicembre è il punto più alto della storia del club bergamasco. Il processo di crescita delle ultime cinque stagioni è stato progressivo e illuminato dalle scelte della dirigenza. Rispetto al passato, Gasperini può gestire una rosa di venti giocatori di alto livello.