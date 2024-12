Lanazione.it - Il bilancio di "Insieme in Rosa". In un anno oltre 125mila euro

Undurante il quale sono stati racconti 125.993,76. Si sta per chiudere con questo risultato il 2024 di "inOnlus", frutto delle manifestazioni portate avanti dall’associazione e dai tanti sostenitori e amici che sono vicini alla realtà maremmana. La cifra è stata svelata a Gavorrano dove, per la prima volta, si è tenuta la Cena delle Fate, cena autofinanziata e un modo per contribuire alla nuova raccolta fondi. "Ringrazio tutti coloro che ci sono vicini – dice Donatella Guidi, presidente della Onlus – siamo riusciti a raggiungere un importante obiettivo anche quest’grazie al contributo di tutta la comunità che cresce e continua a darci fiducia. Siamo davvero soddisfatti". Durante la serata si sono esibite in uno spettacolo di pole dance le atlete della Pole Fight, la scuola della Fight Gym.