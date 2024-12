Anteprima24.it - I 50 anni della Cna in ricordo di Raffaele Aurisicchio

Tempo di lettura: 4 minutiLa CNA di Avellino festeggia cinquant’. “Ma noi guardiamo avanti, nel solconostra storia, alle nuove sfide alle quali è chiamato il mondo delle piccole e medie imprese – afferma Luca Beatrice, attuale presidente dell’Associazione provinciale.La storiaCNA in questa provincia dal 1974, annosua costituzione ufficiale con la registrazione dell’atto costitutivo e statuto, ad oggi, ha annotato continui incrementi di crescita, sia in termini numerici che in autorevolezza nel confronto con le autorità, le istituzioni, gli enti locali e la politica in generale.Il ruolo di rappresentanza delle piccole imprese, non solo artigiane, ha sempre tracciato i limitistrada da percorrere nel loro interesse.Mai dimenticando che la funzione, sancita dalla Carta costituzionale, assegna ai corpi intermedi quel ruolo di parte sociale a tutela delle istanze e degli interessi generali delle categorie rappresentate, e non solo per le attenzioni verso i propri associati.