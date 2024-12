Ilrestodelcarlino.it - Francesco Salmi esonerato dalla Cittadella Vis Modena, Andrea Ciceri in pole per la successione

Le voci seguite alla gara di Ravenna sono diventate realtà e da ieri mattinanon è più l’allenatore dellaVis. Il tecnico paga non tanto la sconfitta nell’acquitrino del "Benelli", ma il momento negativo che dura da un po’ dei biancazzurri, risucchiati a un solo punto fuorizona playout. Dopo l’eccellente avvio con 3 vittorie nelle prime 4 giornate, nelle successive 11 gare Aldrovandi e compagni hanno raccolto appena 9 punti con 2 soli successi e le ultime 4 gare (2 pari e 2 ko) hanno portato la società a dare la svolta, alla vigilia delle ultime due gare di andata con le squadre che precedono lain classifica, il Sasso a San Damaso (dove non si è ancora vinto) e il Tuttocuoio in Toscana. "La società intende esprimere un grande ringraziamento asia come persona che come tecnico per il contributo fondamentale alla crescita di tutto l’ambiente e alla promozione in Serie D" si legge nel comunicato.