Francesca Barbi Marinetti racconta il nonno Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo

A ottant’anni dalla morte del, il fondatore del, la nipotela vita, le opere e gli ultimi tragici giorni fino alla scomparsa il 2 dicembre 1944 a Bellagio sul lago di Como. L’appuntamento, curato da ’Tessere del Novecento’, è per questa sera alle 18.30 al Salone dei Mosaici di via IX Febbraio 1 a Ravenna, con la presenza dell’attrice Cinzia Damassa e del poeta e performer Paolo Gambi. Può spiegare perché ilè sempre contemporaneo? "Il pensiero portante dell’avanguardia diera nutrire un atteggiamento reattivo e positivo nei confronti dell’evoluzione dei tempi. Questo vale per tutte le generazioni". Lei è figlia di Luce, la terzogenita di. Qual è il ricordo che più di tutti le ha trasmesso del? "È stato un padre affettuoso e stimolante, capace di dare un tocco di ironia anche ai momenti di tensione.