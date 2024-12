Liberoquotidiano.it - Diabete 1 e diagnosi precoce, al via campagna 'Un passo avanti'

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Sfatare falsi miti che ancora accompagnano ildi tipo 1 e sottolineare l'importanza di unaper una patologia che colpisce circa 300.000 persone in Italia. E' questo il principale obiettivo della'Un', voluta da Sanofi per promuovere una corretta informazione sulautoimmune di tipo 1. L'iniziativa, presentata oggi a Roma, invita a rendersi protagonisti di un movimento di consapevolezza e responsabilità affinché le complicanze associate aldi tipo 1 non compromettano più la qualità di vita delle persone in modo irreversibile. Questa patologia autoimmune cronica rappresenta il 10% dei casi totali die pone sfide quotidiane sia alle persone condi tipo 1 che alle loro famiglie. Meno conosciuto deldi tipo 2, ilautoimmune di tipo 1 (TD1) è una malattia complessa e insidiosa; il sistema immunitario attacca per errore alcune cellule del corpo, scambiandole per nemiche e distruggendole.