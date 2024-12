Covid Borghi Lega | non escludo emendamento per rimborsare no vax

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 dic. (askanews) – “E’ una cosa che avevamo caldeggiato”. Lo stop al pagamento delle multe da parte dei no vax, contenuto nel decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri, è una buona notizia per il leghista Claudio, il quale, conversando alla Camera con i cronisti, aggiunge però di non escludere la presentazione di unche consenta di procedere con i rimborsi anche per chi aveva già versato. “Per adesso i rimborsi non ci sono ma deve essere una cosa che va valutata. Se effettivamente il numero di coloro che hanno pagato la multa è piccolo e c’è il rischio di cause si può valutare la restituzione”, afferma. “I numeri non li so io, li sa il Governo. Mi informerò sulle conseguenze e sulle modalità e se è il caso” di presentare un