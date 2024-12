Ilfattoquotidiano.it - Coro della Cappella Sistina, tre condanne per la gestione finanziaria: pene fino a 4 anni e 8 mesi

A 18dall’avvio del dibattimento, è arrivata la condanna di tutti e tre gli imputati nel processo per ladelmusicale pontificia. L’indaginesulera stata aperta nel 2018 da Papa Francesco ed era stata rivelata da ilfattoquotidiano.it il 3 luglio di quell’anno. Notizia confermata dalla Sala StampaSanta Sede il 12 settembre successivo: “In merito a quanto sta uscendo sulla stampa relativamente ad alcune vicende del, si conferma che: il Santo Padre Francesco, alcunifa, ha autorizzato un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi del medesimo. L’indagine è ancora in corso”.Il Tribunale vaticano, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha concluso il procedimento penale, avviato il 24 maggio 2023, con una sentenza di primo grado che condanna l’ex direttore monsignor Massimo Palombella a 3e 2, 9mila euro di multa e interdizione dai pubblici uffici per un tempo pari alla duratapena detentiva; l’ex direttore finanziario Michelangelo Nara 4e 8; 7mila euro di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici; alla moglie di Nar, Simona Rossi, 2, 5mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici come riferisce Vatican News.