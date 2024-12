Romadailynews.it - Buon compleanno Santo Strati, Alberto Bagnai, Gonzalo Higuain

Leggi su Romadailynews.it

, Cinzia Forte, Ezio Luzzi, Sergio d’Antoni, Kenneth Branagh, Michele Mognato, Eva Robins, Daniele Doveri, Alice Betto, Federico Gerardi, Elisani, Giacomo Brancoli, Paolo Longo Borghini, Elisa Longo Borghini, Ambra Pochero, Gabriella e Jacques di Monaco.Oggi 10 dicembre compiono gli anni:, giornalista; Cinzia Forte, soprano; Luigi Bussetti, ex calciatore; Mario Laganà, politico; Mino Loy, regista, produttore cinema; Ezio Luzzi, giornalista; Giovanni Meregalli, ex calciatore, allenatore; Enrico Mistretta, editore; Santi Puglisi, ex cestista, allenatore, dirigente; Gianna Raffaelli, attrice; Giuliano Turone, ex magistrato; Daniela Nobili, attrice, doppiatrice; Mario Citroni, latinista.Inoltre, compiono gli anni: Albertina Soliani, politica; Sergio d’Antoni, sindacalista, politico; Eliseo Croci, ex calciatore; Silvano Frontalini, direttore d’orchestra; Ornella de Zordo, politica; Eugenio Colombo, flautista, sassofonista, compositore; Roberto Bocus, giocatore di curling; Mauro Ferroni, ex calciatore; Roberto Cassinelli, avvocato, politico; Sergio Mancinelli, giornalista, conduttore radio e tv, doppiatore; Claudio Gallo, giornalista, scrittore; Donato Ogliari, abate; Eva Robins (Roberto Maurizio Coatti), attrice; Raffaele Esposito, attore, commediografo, regista teatro; Andrea Ichino, economista; Kenneth Branagh, attore, regista, sceneggiatore; Franco Miano, docente; Michele Mognato, politico; Lucia Zorzi, autrice tv, regista, giornalista;, economista; Tiziana Avarista, attrice, doppiatrice; Roberto Burioni, medico; Dario Bressanini, chimico, divulgatore scientifico.