Liberoquotidiano.it - Beko: Pd, 'Urso faccia chiarezza su golden power e passi a immediata esecutività'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "L'incontro di oggi al Mimit ha fornito la drammatica certezza cheEurope intende proseguire nel suo progetto di desertificazione produttiva e occupazionale, confermando chiusure e ridimensionamenti per gran parte degli stabilimenti italiani". Lo dichiarano in una nota i parlamentari dem eletti nelle circoscrizioni di Marche, Toscana e Lombardia."Respingiamo con forza questo piano spregiudicato che compromette il futuro di duemila lavoratori e lavoratrici, rischiando di innescare una bomba sociale nei territori interessati. Grave ci è apparsa la dichiarazione dell'azienda nel rivendicare il pieno rispetto del. Chiediamo al ministrodi fare definitivamentesullo strumento, passando senza indugi dalle affermazioni di principio all'