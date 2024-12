Bankitalia | tassi nuovi mutui calano al 374% minimo dal 2022

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 dic. (askanews) – A ottobre isuierogati dalle banche alle famiglie in Italia, al 3,7408%, sono calati aminimi da quasi due anni a questa parte. Per trovare valori più bassi bisogna infatti risalire al dicembre del, quando questa voce si attestava al 3,3569%. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca d’Italia, a ottobre sono calati in maniera più marginale anche isui prestiti al consumo, ma al 10,42%, dal 10,47% di settembre, restano a livelli sostenuti. Guardando alle imprese, isuiprestiti si sono attenuati al 4,726% a ottobre, dal 4,9017% del mese precedente. In questo caso per trovare un livello più basso bisogna risalire all’aprile del 2023 (4,5218%). La dinamica di moderazione deisegue (e a volte anticipa) le mosse in tal senso da parte della Bce sui livelli di riferimento che stabilisce per tutta l’eurozona.