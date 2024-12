Ilrestodelcarlino.it - Baby Gang e “La fine del mondo”, Ancona si spacca per il concerto

, 10 dicembre 2024 – Acclamato dai ragazzini che, all’uscita, invocavano il suo nome e chiedevano foto. Chiacchierato al punto da mettere d’accordo un sindaco di centrodestra, Daniele Silvetti e il Pd, sul tema di certi “contenuti educativi” veicolati nei suoi testi (spinti) ad una larga platea di giovani. E allaarrivato, ieri mattina a sorpresa, in una scuola del capoluogo marchigiano, l’Istituto Volterra Elia di Torrette, per un incontro con 200 studenti. Cronaca degli ultimi sette giorni di, trapper 23enne campione di ascolti, ma discusso per il passato turbolento, pronto al debutto di giovedì ad, PalaPrometeo, nel tour dei palazzetti ‘Ladel’. Accompagnato da don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore dell’associazione Kayros, primo a scommettere sul suo talento al microfono, l’artista nato a Lecco di origini marocchine si è raccontato in un incontro con gli alunni sulla scia di quello di sette giorni prima a Pesaro, che almeno stavolta è passato sotto traccia.