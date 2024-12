Ilfattoquotidiano.it - Australia, senza limiti

Spazi enormi, che disorientano, eppure siamo in un’isola. Può un limite geografico non avere confini? Inè proprio così, complici le distese a perdita d’occhio, territori incorniciati da orizzonti di cielo e immaginazione, ma soprattutto per il senso di libertà che questo Paese sa dare, forse, come nessun altro. Lontano e misterioso, lo stesso nome di origine latina evoca quel senso d’avventura quando lo fantastichiamo: “terra australe”, terra a sud dell’equatore, sconosciuta. Gli Aussie, come vengono chiamati i locals, la chiamano “down under”, millantando scherzosamente un mondo parallelo. In fondo, a 16.000 chilometri dall’Italia, questo detto sembra quasi realtà, eppure bastano solo due settimane per visitare qualche spaccato di questo incredibile ed enorme stato, pianificando la rotta, orientando la bussola, collezionando bellissime avventure.