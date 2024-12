Formiche.net - Asi trasforma le stazioni spaziali in una nuova frontiera di business per l’Italia

A pochi giorni dalla Giornata dello Spazio, che si celebrerà ufficialmente il 16 dicembre e negli Stati Uniti sarà anticipata al 12 dicembre, l’Agenzia spaziale italiana ha fatto il punto sul futuro della Space economy e sul ruolo delin questo settore in rapida evoluzione. “Stiamo vivendo un cambio di paradigma nell’economia spaziale”, così il direttore generale dell’Asi, Luca Salamone, ha inaugurato la giornata. “L’orbita bassa non è più soltanto un dominio delle agenziegovernative, ma sta diventando terreno fertile per ilprivato”. Il passaggio dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) alle nuove piattaforme private, come quelle proposte da Axiom Space e Blue Origin, rappresenta un’opportunità unica.Il contesto economico è promettente: secondo stime del World economic forum, la Space economy raggiungerà un valore di 1.