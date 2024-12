Ilveggente.it - West Ham-Wolverhampton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Ham-è una partita valida per la quindicesima giornata die si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv,.L’avventura di Julen Lopetegui al timone delHam è agli sgoccioli. Il tecnico basco, che in estate fu vicino anche al Milan, è a un passo dall’esonero: dall’Inghilterra si vocifera che l’ultima spiaggia sarà la sfida con il(guarda caso sua ex squadra) al momento un vero e proprio scontro salvezza.Ham-: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIn caso di mancata vittoria coi Wolves il club probabilmente rimuoverà l’ex allenatore del Siviglia dall’incarico: sarebbe intollerabile, infatti, un altro passo falso dopo le due pesanti sconfitte con Arsenal (2-5) e Leicester (3-1), in cui è emersa per l’ennesima volta in stagione la fragilità difensiva degli Hammers, che contro Gunners e Foxes hanno incassato ben 8 gol complessivi.