Movieplayer.it - Vita da Carlo: già iniziate le riprese della quarta stagione con Carlo Verdone

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il successo dell'ultima, Paramount+ ha già dato il via alla produzione dei nuovi episodiserie comica Sono ufficialmenteledida, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da, Nicola Guaglianone e Menotti, e scritta da, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. La serie è interpretata dallo stessoche si alterna alla regia con Valerio Vestoso. Dopo il successoterza, laarriverà prossimamente in esclusiva su Paramount+. Inda, realtà e finzione si intrecciano in un'irresistibile serie comica in cuiinterpreta sé stesso. In attesa di scoprire la nuovaserie, la seconda e la .