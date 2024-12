Lanazione.it - Visite e liste d’attesa più facili. A Cafaggio c’è lo sportello gratuito: aiuta a prenotare le prestazioni

Prato, 9 dicembre 2024 – Cosa fare quando al Cup vi dicono che la lista per gli esami ein convenzione è chiusa? O il primo appuntamento sarà fra 6 mesi? Il paziente talvolta rinuncia, c’è chi si rivolge al privato ma invece esiste la possibilità di far valere i diritti sanitari. I volontari del gruppo pratese “La salute non è in vendita” hanno attivato unoal circolo Mcl diper supportare i cittadini che si trovano ad affrontare problemi legati allesanitarie. Sonia Fligor, pratese, ha lavorato per 43 anni in sanità: “Insieme ad altri ex colleghi – racconta – abbiamo aperto questoper supportare tutti, specialmente le persone più anziane e fragili, rispetto ai problemi burocratici, connessi con le”. L’idea nasce dal Coordinamento Lodigiano, un gruppo di aiuto che opera in Lombardia e visto il riscontro di questi mesi, l’operatività si sta ampliando anche a Firenze, Sesto, Viareggio.