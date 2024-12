Biccy.it - Veronica Ruggeri ha un nuovo fidanzato? “C’è del tenero con il cantante”

Leggi su Biccy.it

Dopo anni d’amore condivisi anche con i fan sui social, ad inizio 2019ha annunciato la rottura con Stefano Corti: “Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più! Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme“.Tra un servizio e l’altro, l’inviata de Le Iene si è innamorata di Nicolò De Devitiis e i due si sono messi insieme (lui aveva chiuso una relazione con Eleonora Pedron mesi prima). Le due iene per anni hanno condiviso sui social i loro momenti più felici tra viaggi, siparietti simpatici e backstage de Le Iene.