Iltempo.it - "Utilità" a un magistrato, Ricucci condannato a sei anni: corruzione in atti giudiziari

Seidi carcere. È la condanna emessa dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma, nei confronti dell'immobiliarista, Stefano, dell'ex consigliere di Stato Nicola Russa e dell'imprenditore Liberato Lo Conte, imputati per il reato diin. Secondo l'ipotesi accusatoria i tre nel 2014, per vedersi riconosciuta una sentenza favorevole per un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, pari ad 8,8 milioni di euro per un credito Iva avrebbero elargitoalNicola Russo.