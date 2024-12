Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al quartiere Prati in corso lavori di potatura alberi in viale delle Milizie chiusa all’altezza di piazza delle Cinque Giornate deviate diverse linee bus chiusa via della Pisana tra via di Monte stallonara via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alè tutta la zona del piatto inoltre il percorso della linea bus 808 senso unico alternato in via di Selva Candida per lavori in prossimità di Bagnasco lavori notturni per il rifacimento della sede stradale in programma in via Pastrengo dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina tra via Parigi e via Cernaia modifiche per le linee bus 60 61 62 82 e 492 vi ricordo che fino al 6 gennaio 2025 le ZTL di centro storico del Tridente saranno attive tra lo stesso orario esteso anche alle giornate del sabato e dei festivi con esclusione del 25 dicembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità