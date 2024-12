Nerdpool.it - The Alters ha una nuova finestra di uscita

Dai creatori di This War of Mine, Frostpunk 2, il nuovo survival rpg di 11 Bit Studios ha unadi, inizialmente prevista per il 2024, nel primo quadrimestre del 2025 per PC, Xbox Series XS e PlayStation 5, insieme a un loro altro titolo innello stesso periodo, Moonlighter 2: The Endless Vault.Un gioco che incontra una delle domande che tutti prima o poi si pongono: “Come sarebbe cambiata la mia vita se in quel momento avessi agito diversamente?” Vesti i panni di Jan Dolski, un semplice lavoratore che sperava di cambiare la sua vita con un nuovo impiego, riuscendo nell’impresa, ma non nel modo sperato.La tua nave è precipitata su un distante e pericoloso pianeta e devi trovare una soluzione per tornare a casa, sopravvivi all’incombente alba con una base in costante movimento.