Ternana sono giorni cruciali Domani la discussione del ricorso

Tutto sotto l’albero. Le Fere hanno conquistato la vetta con un’inarrestabile progressione, affiancando il Pescara che perde colpi. La Virtus Entella tiene il passo. Prima di Natale potrebbero esserci ulteriori fondamentali sviluppi nell’avvincente battaglia. Il primo appuntamento riguarda esclusivamente laed è quello dipresso la Corte Federale d’Appello dove sarà discusso ilpresentato dalla società rossoverde contro la penalizzazione di due punti. Per la squadra di Abate il campo tornerà a parlare domenica alle 15, quando al “Liberati“ andrà in scena lo scontro diretto con la Virtus Entella. Si conoscerà già l’esito di Campobasso-Pescara in programma il giorno precedente (ore 19.45). Per la sfida con il team di Gallo (l’ex mister rossoverde sarà out per squalifica come l’attaccante Castelli) tornerà a disposizione Capuano che ha scontato la giornata di stop.