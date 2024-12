Bergamonews.it - Tavernola, perde il controllo della macchina, esce di strada e finisce in un fosso

. Ha perso ilsua, è uscito died è finito in un. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 9 dicembre, e ha coinvolto un uomo di 66 anni, residente a, località Cascina Copiana.Non è ancora chiara la dinamica, le cause infatti che hanno provocato l’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto pochi minuti dopo che il pensionato ha lanciato l’allarme. Sul posto una pattugliastazione di Casazza insieme al personale sanitario del 118. Il 66enne, che ha finito la sua corsa in unvicino alla sua abitazione, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Brescia.