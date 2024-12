Lapresse.it - Tapiro d’oro a Christian Vieri dopo le rivelazioni di Elisabetta Canalis

Leggi su Lapresse.it

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il, “attapirato”cheha svelato alcuni particolari del turbolento rapporto che aveva con Bobo ai tempi in cui si frequentavano.«È vero che una volta dale ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che ancora non faceva kick boxing.», ammetteall’inviato di Striscia. L’ex calciatore aggiunge: «Anche la storia della scritta “figlio di.” sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla». E sugli ex soci della Bobo Tv? «Lasciamo stare quei tre là.», replica, che salutando Staffelli lancia la sua candidatura per condurre Striscia la notizia.