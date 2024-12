Ilrestodelcarlino.it - "Speravamo di fare una partita migliore. Ma non era facile"

"Pensavamo diuna. Prendiamo un punto che non ci soddisfa, ma fa classifica". È quanto afferma il tecnico rossoblù Sante Alfonsi. "Il campo – ha commentato – era pesante e non eragiocare. Non abbiamo vinto, ma siamo migliorati perché tempo fa avremmo potuto anche perdere una gara così. La Fermana è stata brava in fase difensiva, concedendoci poco. Tuttavia, se avessimo segnato a 5 minuti dalla fine con Brunet, non avremmo rubato nulla. Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni nella ripresa. Poi è vero che nel primo tempo non abbiamo prodotto granché e loro sono stati un po’ più aggressivi. Il fallo di Bevilacqua? L’errore del giocatore è stato più che altro nell’episodio che ha portato al primo dei due gialli". Civitanovese-Fermana è il match dei destini incrociati.