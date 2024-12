.com - Siria, Renzi “Non c’è sempre la democrazia dopo la dittatura”

ROMA (ITALPRESS) – “Grave e drammatica la situazionena. Avevo messo in guardia dal racconto: Assad è in esilio, evviva, laè finita. La storia araba dimostra che quando cade un dittatore (e Assad è stato chiaramente un dittatore, feroce dittatore in alcuni momenti) non è detto che le cose si sistemino da sole. Non c’èlala”. Lo scrive nella sua E-news il leader di Italia Viva, Matteo. “Il leader sunnita che guida la rivolta, Al-Jolani, è un soggettino un pò particolare eh: faceva parte – in buona sostanza – delle brigate dell’ISIS, non è che viene da Georgetown o da un’elezione democratica – aggiunge -. Il rischio di cadere dalla padella di Assad, Russia, Iran, Hezbollah alla brace degli ex di Al Qaeda e Daesh non è un rischio teorico, ma una concreta possibilità.