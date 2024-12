Lettera43.it - Siria, l’effetto domino innescato dalla caduta di Assad

Finita la festa si dovranno fare i conti con la realtà. L’8 dicembre 2024 passerà alla storia come il giorno in cui lasi è liberata della dinastia degli. La cacciata (e fuga in Russia) di Bashar, «macellaio di Damasco» (copyright di Erdogan), apre interrogativi sul futuro della regione e in generale della stabilità globale. Perché come un sasso in uno stagno, il crollo del regime haonde concentriche che vanno ben al di là del martoriato Paese affacciato sul Mediterraneo orientale.Bashar al-(Getty Images).Libia, Afghanistan e Balcani: i possibili modelli per la nuovaIl cerchio più stretto è naturalmente quellono. Deposto il dittatore ora c’è un Paese da disegnare. In una delle prime mappe pensate dagli analisti dopo ladel raìs si vede chiaramente che lo Stato non è ancora “unito”.